Adıyaman Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen Mimar Sinan Kültür Parkı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Deprem sonrası başlatılan proje kapsamında park baştan sona yenilenirken, yıkılan nikâh salonunun yeniden inşası da devam ediyor. Belediye, parkı temmuz ayı sonunda vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Mimar Sinan Parkı yenilenirken, depremde ağır hasar aldığı için yıkılan nikâh salonu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yeniden inşa ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Mimar Sinan Parkı'nın Adıyaman'ın hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, parkın temmuz ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, nikâh salonunun ise en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Kent genelinde yeni parklar, yollar ve sosyal yaşam alanlarının yapımını sürdürdüklerini ifade eden Tutdere, yürütülen projelerle Adıyaman'ın daha yaşanabilir ve daha güçlü bir kent haline geleceğini belirtti.

Başkan Tutdere, belediye ekiplerinin günün her saatinde Adıyaman'a hizmet için çalıştığını ifade ederek, kentin yeniden ayağa kalkması için yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.