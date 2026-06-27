Adıyaman'da hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 56 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezasının infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi.