2020-2023 yılları arasında Adıyaman Valiliği görevini yürüten, halen Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Mahmut Çuhadar, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret etti. Valilikte gerçekleşen görüşmede kentte yürütülen çalışmalar ve Adıyaman'ın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'ın mevcut durumu ile devam eden kamu yatırımları ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Abdullah Küçük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.