Adıyaman Belediyesi, 2026 yılının ilk 6 ayında toplu ulaşım hizmetlerinden 2 milyon 460 bin 149 yolcunun faydalandığını açıkladı. Belediye filosuna kazandırılan 20 halk otobüsü ve 6 mikrobüsle hizmet kapasitesi artırılırken, deprem sonrası oluşturulan yeni yerleşim alanları da toplu taşıma ağına dahil edildi.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belediye filosu 26 yeni araçla güçlendirildi. Yapılan yatırımlarla toplu ulaşımın daha güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi hedeflenirken, hizmet ağı da genişletildi.

Deprem sonrası oluşan ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla Cezaevi, İndere TOKİ ve Örenli TOKİ güzergâhları toplu taşıma hatlarına eklendi. Yeni düzenlemelerle birlikte 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 2 milyon 460 bin 149 yolcuya ulaşım hizmeti verildi.

Adıyaman Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, engelli bireyler ve refakatçileri ile resmi kıyafetli kamu personeli ücretsiz yararlanabiliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana ulaşımı daha güvenli, konforlu ve herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını belirterek, filoya kazandırılan yeni araçlar ve hizmete açılan hatlarla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Tutdere, ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade etti.