Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında 5 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Hastaneye 3 uzman hekim ile 2 pratisyen hekimin görevlendirilmesi planlanırken, yeni kadrolarla birlikte ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması amaçlanıyor.

DHY kapsamında yapılan planlamayla Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosu güçlendirildi. Tahsis edilen kadroların göreve başlamasının ardından poliklinik hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, yapılan hekim takviyesinin ilçe halkına sunulan sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Gölbaşı halkımıza sağlık hizmetlerimizi güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte hastanede hasta kabul kapasitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması bekleniyor.