Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Eski Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Umut G. yönetimindeki 02 AEH 015 plakalı motosiklet ile Celal B. idaresindeki 41 AKY 971 plakalı otomobil, Eski Hastane Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Umut G.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.