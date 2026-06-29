Adıyaman'da görev yapan kadın trafik polisi, yürümekte güçlük çeken yaşlı bir vatandaşa yardımcı olarak örnek bir davranış sergiledi. Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

Saat Kulesi yakınında bastonuyla yürümekte zorlanan yaşlı vatandaşı fark eden trafik polisi, yanına giderek koluna girdi ve güvenli şekilde ilerlemesine destek oldu. Yaşlı vatandaşın karşıdan karşıya geçmesine de yardımcı olan polis memuru, görevini sürdürürken sergilediği duyarlılıkla takdir topladı.

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.