ADEKS’in “O Gönüllü Sensin” projesi kapsamında öğrenciler, yaşlılar ve okullara yönelik gönüllülük faaliyetleri Adıyaman’da sürüyor.

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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “O Gönüllü Sensin” projesi kapsamında gönüllülük faaliyetleri farklı etkinliklerle devam ediyor. Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenler, gönüllü gençler ve 65 yaş üstü vatandaşlar çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında bir araya geldi.

Proje kapsamında Kömür Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri, liseli gönüllülerle buluştu. Etkinliklerde drama, eğitici oyunlar, müzikli gösteriler, yüz boyama ve geleneksel çocuk oyunları düzenlenirken, karne heyecanı yaşayan öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Gümüşkaya Ortaokulu’na Yeni Kütüphane

Sosyal medya üzerinden düzenlenen kitap bağış kampanyasıyla Gümüşkaya Ortaokulu için kitapların yanı sıra masa, sandalye ve kitaplık desteği sağlandı. Gönüllü öğrencilerin katkısıyla oluşturulan okul kütüphanesi öğrencilerin kullanımına açıldı.

Büyüklerle Gençler Aynı Etkinlikte Buluştu

Proje kapsamında Eğriçay Parkı’nda düzenlenen programda yaklaşık 60 yaşlı vatandaş ile gönüllü gençler bir araya geldi. Etkinlikte büyükler yaşam tecrübelerini paylaşırken, gençler de onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanma imkânı buldu.

Daha önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylere yönelik sosyal etkinliklerin de gerçekleştirildiği proje ile gençlerde toplumsal duyarlılık, empati ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin devamında düzenlenecek “Doğu Anadolu Kültür ve Medeniyet Gezisi” kapsamında gönüllü gençler; Van, Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Bingöl ve Elazığ’ı ziyaret ederek bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yerinde inceleme fırsatı bulacak.

ADEKS yetkilileri, gönüllülüğün toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir yaşam kültürü olduğunu belirterek proje kapsamındaki faaliyetlerin yeni etkinliklerle sürdürüleceğini ifade etti.