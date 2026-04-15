Gönder, son günlerde yaşanan olayların toplumda derin üzüntüye neden olduğunu belirterek, okulların çocuklar için güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı.

'Okullar Güvenli Alanlar Olmalıdır'

Gönder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Son günlerde Şanlıurfa / Siverek ve Kahramanmaraş'ta bazı okullarımızda yaşanan hadiseler hepimizin yüreğini sızlatmış, vicdanını derinden yaralamıştır. Okullar; evlatlarımızın emanet edildiği, güven içinde olması gereken yerlerdir. Bu emanetin böylesi olaylarla sarsılması kabul edilebilir değildir.'

'Hiçbir İhmalin İzahı Olamaz'

Çocukların güvenliğine ilişkin ihmallerin kabul edilemeyeceğini belirten Gönder, şu değerlendirmede bulundu:

'Açık konuşmak gerekirse; çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir zafiyetin izahı olamaz. Bu olaylar bize göstermiştir ki daha güçlü, daha kararlı ve daha somut tedbirler artık ertelenemez bir zorunluluktur.'

'Tedbirler Gecikmeden Alınmalı'

Okul güvenliğinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Gönder, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bugün sadece konuşma değil, harekete geçme zamanıdır. Bu vesileyle başta Adıyaman olmak üzere tüm ülkemizde okullarımızın güvenliği yeniden ve ciddiyetle ele alınmalıdır. Okul çevreleri daha sıkı denetlenmeli, güvenlik eksikleri giderilmeli, hiçbir evladımızın en küçük bir riskle dahi karşı karşıya kalmasına izin verilmemelidir.'

'Bu Çocuklar Bugünümüzdür'

Gönder, çocukların güvenliğinin tartışmaya açık olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz değil, bugünümüzdür; onların güvenliği ise tartışmaya açık değildir.'

'Takipçisi Olacağız'

Dernek olarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Gönder, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Hedef Kızılelma Derneği olarak bizler; milli ve manevi değerlerine bağlı, korkmadan okula gidebilen, huzurla eğitim alabilen bir gençliğin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu meselenin takipçisi olacağımızı ve gerekli adımlar atılana kadar sesimizi yükseltmekten geri durmayacağımızı açıkça ifade ediyoruz.'

Gönder, açıklamasında ayrıca hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Kaynak : PERRE