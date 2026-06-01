İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atamaların teşkilata ve personele hayırlı olmasını diledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 personelin ataması gerçekleştirildi. Atamalar kapsamında bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaşın yeni görev yerleri belirlendi.

Bakan Çiftçi'den 'Hayırlı Olsun' Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 187 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın nöbet değişiminin hayırlı olmasını temenni etti.

Atamaların başarıyla tamamlandığını belirten Çiftçi, Jandarma personelinin güvenlik hizmetlerinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

'Üstün Başarılarının Devamını Diliyorum'

Jandarma personelinin asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Bakan Çiftçi, 'Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum' dedi.

