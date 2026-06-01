Başkan Erkan Deneri, toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışıyla bu tür etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Adıyaman Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, Alevi kanaat önderlerinden Ap Aziz Dede'nin sene-i devriyesi dolayısıyla düzenlenen anma programında katılımcılara yemek ikramında bulundu. Ap Aziz Dede Türbesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yaklaşık bin 200 kişiye yemek dağıtıldı. Programda konuşan Adıyaman Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Deneri, farklı inanç ve kültürlerin toplumun ortak değeri olduğunu belirtti.

Bin 200 Kişiye Yemek İkramı

Dernek olarak sosyal dayanışma faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Deneri, Ap Aziz Dede'nin Hakk'a yürüyüşünün yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa destek verdiklerini belirterek, 'Alevi inanç önderlerinden, bölgede çok sevilen ve saygı duyulan Ağuçan Ocağı mensubu Ape Aziz'in Hakk'a yürüyüşünün yıl dönümü dolayısıyla dernek olarak 1200 kişiye yemek ikramında bulunduk. Her inanç ve kültür bizim için önem arz etmektedir' dedi.

'Toplumsal Dayanışmaya Katkı Sunuyoruz'

Ramazan ayında ve 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de binlerce kişiye yemek dağıttıklarını hatırlatan Deneri, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ape Aziz Dede'nin yaşamı boyunca toplumda sevgi, barış ve dayanışmayı ön planda tuttuğunu ifade eden Deneri, onun bıraktığı manevi mirasın yaşatılmasının önemli olduğunu kaydetti.

'Bu Etkinlikleri Sürdüreceğiz'

Ap Aziz Dede'nin ve bölgenin manevi önderlerinin topluma yol gösteren önemli şahsiyetler olduğunu dile getiren Deneri, 'Ape Aziz ve bu toprakların evliyaları her zaman yolumuzu aydınlatan birer ışık oldular. Sevgiyle, barışla ve kardeşlikle yoğrulmuş bu kadim topraklarda onların mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda bu tür etkinliklerimiz devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Anma programı, katılımcılara yemek ikramının ardından yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak : PERRE