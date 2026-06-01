Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Meşe ağaçlarının gölgesinde, atalarının izinde bir araya gelen aile fertleri hem hasret giderdi hem de geleceğe yönelik umut dolu mesajlar verdi.

Adıyaman'da nisan ayında resmen kurulan Aviusıf Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Kömür Beldesi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan aile üyelerinin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dernek tarafından Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde düzenlenen 1. Bahar Şenliği geniş katılımla gerçekleştirildi.

Aile Fertleri Panav'da Buluştu

Kömür Beldesi sınırları içerisinde bulunan Panav'da düzenlenen etkinliğe Kömür Beldesi, Yassıkaya, Panav, Zorköy, Terman ve Adıyaman merkezde yaşayan aile üyeleri katıldı. Bölgenin köklü ailelerinden biri olarak bilinen Aviusıf ailesinin fertleri, şenlikte bir araya gelerek hasret giderdi.

Kuşakları Buluşturan Şenlik

Gücü ve dayanıklılığıyla bilinen meşe ağaçlarının gölgesinde, atalarının izinde buluşan yaklaşık 250 kişi, ilk kez düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Programda aile büyükleri ve gençler aynı ortamda buluşurken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Şenliğin en dikkat çeken yönlerinden biri, uzun yıllardır birbirini görmeyen ya da daha önce hiç tanışma fırsatı bulamamış aile üyelerinin bir araya gelmesi oldu. Katılımcılar sohbet ederek tanıştı, geçmişten günümüze uzanan aile hikâyelerini paylaştı ve yeni dostluklar kurdu.

Etkinlik boyunca çocuklar ve gençler çeşitli oyunlarla vakit geçirirken, büyükler de sohbet ederek hasret giderdi. Şenlik alanında seslendirilen şarkılar ve türküler birliktelik ruhunu güçlendirdi. Günün sonunda kurulan sofralarda bir araya gelen aile fertleri, aynı ekmeği paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Katılımcılar, bu tür organizasyonların gelecek kuşaklar arasında dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendireceğini belirtti. Baharın bereketi ve doğanın canlanışıyla birlikte gerçekleştirilen şenlik, aile üyelerinin birlik ve beraberliğini pekiştiren, kuşakları buluşturan anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.

Başkan Bereket: 'Dayanışma En Büyük Zenginliğimiz'

Kömür Aviusıf Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hicri Bereket, geçmişi hatırlamak, bağları güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek amacıyla bir araya geldiklerini söyleyerek, 'Ailelerimizi, akrabalarımızı ve bizi biz yapan değerleri ayakta tutan en önemli şey; birlik, beraberlik ve dayanışmadır. İnsan bazen kalabalık içinde yalnız olabilir ama aynı gönül etrafında birleşen insanlar hiçbir zaman güçsüz olmaz. Bizim en büyük zenginliğimiz de birbirimize olan bağlılığımızdır' dedi.

Bugün atılan adımın yalnızca bugünü değil, geleceği de etkileyeceğine inandığını belirten Başkan Bereket, güçlü toplumların birbirini tanıyan, birbirine güvenen ve ortak değerlerde buluşabilen insanlar sayesinde oluştuğunu vurgulayarak, 'Köklerimiz bir, geleceğimiz bir; meşe ağacının gölgesinde buluştuk, gönüllerde birleşip güçlendik' ifadelerini kullandı.

Çevik'ten 'Birlik ve Beraberlik' Çağrısı

Bahar Şenliği'nin onur konuğu ise bir süre önce kalp krizi geçiren Ape Aziz Dede Cenaze Erkan-ı İmamı Hocası İbrahim Çevik oldu.

Çevik, konuşmasında etkinliğin kendisini ilk duyduğu andan itibaren heyecanlandırdığını belirterek, sağlık sorunlarına rağmen programa katılmak için geldiğini belirterek, 'Can bedenden çıkmadan, beden musalla taşına yatmadan, buradaki cemaatten sizin için helallik istenmeden yani yaşıyorken birbirinizin kıymetini bilin, birlik ve beraberliğin önemini kavrayın' dedi.

Kurulan derneğin ve oluşturulan yapının diğer köy ve ailelere de örnek olacağını ifade eden Çevik, derneğin güçlendirilmesi ve daha büyük çalışmalara imza atılması tavsiyesinde bulundu.

Şenlik, aile üyelerinin hatıra fotoğrafları çektirmesi ve sohbetlerle geçirilen keyifli anların ardından sona erdi.

