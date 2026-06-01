Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören Karapınar Caddesi'nde onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin cadde üzerindeki bozulmaların giderilmesi için asfalt yama ve yenileme çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların planlanan program çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edilerek, ulaşım güvenliği ve yol konforunun artırılmasına yönelik bakım ve onarım faaliyetlerinin kent genelinde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE