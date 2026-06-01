Program 2 Haziran Salı günü Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Adıyaman Üniversitesi'nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni kapsamında düzenleyeceği Mezuniyet Konseri'nde, Harfane Gecesi'nin ardından Türk halk müziği sanatçısı Latif Doğan sahne alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre program, Adıyamanlı sanatçılar Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ ile Kommagene Müzik Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek Harfane Gecesi ile başlayacak.

Etkinliğin devamında Türk halk müziği sanatçısı Latif Doğan sahne alarak mezuniyet programı kapsamında konser verecek.

Akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar ile ailelerinin davet edildiği etkinlik, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 20.00'de Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE