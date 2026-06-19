Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle ziyaretleri kapsamında Siteler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahallede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Tutdere, uzun süredir beklenen doğal gaz çalışmalarıyla ilgili müjdeyi paylaşarak temmuz ayında ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. Doğal gazın yanı sıra altyapı yatırımları, park ve çocuk oyun alanı projelerinin de mahallede hayata geçirileceğini belirten Tutdere, kentin her noktasına eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Doğal Gaz Çalışmaları Temmuz Ayında Başlıyor

Mahalle sakinlerinin en önemli taleplerinden birinin doğal gaz olduğunu belirten Başkan Tutdere, ilgili firma ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

Temmuz ayında çalışmaların başlayacağını açıklayan Tutdere, vatandaşların daha konforlu yaşam koşullarına kavuşması için sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Altyapı Sorunları Giderilecek

Siteler Mahallesi’nde eskiyen altyapının yenilenmesi için çalışmalar yürütüleceğini belirten Tutdere, içme suyu başta olmak üzere mahalledeki eksikliklerin giderileceğini kaydetti.

Deprem öncesi ve sonrasında oluşan sorunların da planlanan çalışmalarla çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.

Mahalleye Park Ve Oyun Alanı Yapılacak

Mahalleye yeni bir park ve çocuk oyun alanı kazandıracaklarını belirten Başkan Tutdere, çocukların güvenli ve sosyal alanlarda vakit geçirebilmesi için yatırımların devam ettiğini söyledi.

Kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin sürdüğünü ifade eden Tutdere, şehrin doğu bölgesine yönelik yatırımların da arttığını belirtti.

Çocuklarla Bir Araya Geldi

Mahalle ziyareti sırasında çocuklarla da buluşan Başkan Tutdere, çeşitli hediyeler dağıtarak çocuklarla sohbet etti.

Tutdere, doğal gaz bağlantılarının tamamlanmasının ardından mahalle sakinleriyle yeniden bir araya gelerek ilk çayı birlikte içeceklerinin sözünü verdi.