Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, koruyucu aile hizmetlerinin çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, aile ortamında büyüyen çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine daha güçlü katkı sağlandığını ifade etti. Koruyucu aile modelinin yalnızca bir bakım hizmeti olmadığını dile getiren Polat, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu vurguladı.

Mesut Polat, koruyucu aile uygulamasının çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir aile ortamında yetişmelerine imkan sunduğunu belirterek, bu sistemin çocukların geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sağladığını söyledi.

Çocukların kurum bakımının yanı sıra aile sıcaklığını yaşayabilecekleri ortamlarda yetişmelerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Polat, koruyucu aile hizmetlerinin hem çocukların gelişimi hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından değer taşıdığını ifade etti.

Koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Polat, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocukların aile ortamında büyümesini destekleyen projelere öncelik verildiğini aktaran Polat, koruyucu aile hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İl Müdürü Mesut Polat, uygun şartları taşıyan aileleri koruyucu aile modeline destek vermeye davet ederek, çocukların sevgi ve güven içerisinde büyümesine katkı sunmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.