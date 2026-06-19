Adıyaman Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınavlarını daha rahat bir ortamda geçirebilmeleri için kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı. Belediye ekipleri, sınav merkezleri çevresinde sessiz ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla koordineli çalışma başlatırken, semt pazarlarının kurulması da bu hafta sonuna özel olarak ertelendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla alınan önlemler kapsamında öğrencilerin sınav sırasında dikkatini dağıtabilecek unsurların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Alınan karar doğrultusunda kent genelinde Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları bu hafta sonuna özel olarak kurulmayacak. Böylece sınav merkezleri çevresinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de acil durumlar dışında hafta sonu saha çalışmalarına ara verecek. Sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde kazı, asfalt, yama ve benzeri gürültü oluşturabilecek çalışmalar yapılmayacak.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri ise sınav süresince yaşanabilecek olası acil durumlara karşı hazır bekletilecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerindeki temizlik çalışmaları sınav saatlerinden önce tamamlanacak. Ayrıca sınav süresince okul çevrelerinde çöp toplama araçlarının çalışma yapmaması için gerekli planlama gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin sınav sürecini huzurlu şekilde geçirmesi için tüm birimlerin görev başında olacağını belirtti.

Tutdere, büyük emek vererek sınava hazırlanan öğrencilerin yanında olduklarını ifade ederek, vatandaşlardan da sınav saatlerinde gürültü konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Adıyamanlılar Net olarak YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyor, sınav sürecine ilişkin gelişmeleri takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.