Adıyaman’da kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bir binadan kopan beton parçalarının bitişikte bulunan iş yerinin üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Ulucami Mahallesi’nde yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işletmede oluşan hasarın tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yıkım sırasında meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Beton Parçaları İş Yerinin Üzerine Düştü

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi 818 Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 3 katlı olduğu öğrenilen binanın kontrollü yıkımı sırasında kopan beton parçaları bitişikte bulunan iş yerinin üzerine düştü.

Olay sırasında iş yerinde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İşletme Sahibi Durumu Yetkililere Bildirdi

İşletme sahibi M.T., iş yerinde zarar meydana geldiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için inceleme başlatıldı.

Yetkililerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.