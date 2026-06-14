Adıyaman'da hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre 14 Haziran Pazar günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor. Özellikle hafta ortasından itibaren bazı bölgelerde termometrelerin 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

14 Haziran Pazar günü Adıyaman merkezde en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın ise 30 derece olması bekleniyor. Yetkililer, ani sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İlçelerde 14 Haziran Hava Durumu

Besni: 19 / 25 derece

Çelikhan: 14 / 22 derece

Gerger: 20 / 29 derece

Gölbaşı: 17 / 28 derece

Kahta: 22 / 29 derece

Samsat: 18 / 29 derece

Sincik: 17 / 22 derece

Tut: 19 / 26 derece

Pazartesi gününden itibaren ise yağışın etkisini kaybetmesi ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Adıyaman merkezde sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, il genelinde hava sıcaklıklarında belirgin artış görülecek.

İlçelerde 15 Haziran Hava Durumu

Besni: 19 / 27 derece

Çelikhan: 13 / 26 derece

Gerger: 18 / 31 derece

Gölbaşı: 16 / 31 derece

Kahta: 23 / 33 derece

Samsat: 19 / 29 derece

Sincik: 16 / 26 derece

Tut: 17 / 30 derece

Meteorolojik tahminlere göre çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor. Özellikle il genelindeki bazı bölgelerde termometrelerin 39 dereceyi göstermesi öngörülüyor.