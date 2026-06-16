Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Adıyaman ve ilçelerinde hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde yükselişini sürdürecek. Kent merkezinde sıcaklığın 17 Haziran Çarşamba günü 38 dereceye kadar ulaşması beklenirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların sıcak havaya karşı tedbirli olmasını öneriyor.

Meteoroloji verilerine göre Adıyaman merkezde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği, sıcaklığın ise 23 ila 36 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

17 Haziran Çarşamba günü ise kent merkezinde termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı saatlerde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, ilçelerde de sıcaklıklarda artış yaşanacağı öngörülüyor.

16 Haziran Salı günü Besni'de 32, Çelikhan'da 29, Gerger'de 33, Gölbaşı'nda 33, Kahta'da 35, Samsat'ta 35, Sincik'te 28 ve Tut'ta 31 derece sıcaklık bekleniyor.

17 Haziran Çarşamba günü ise Besni'de 33, Çelikhan'da 31, Gerger'de 35, Gölbaşı'nda 35, Kahta'da 37, Samsat'ta 37, Sincik'te 30 ve Tut'ta 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Adıyamanlılar Net olarak ilimizdeki hava durumu ve meteorolojik gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.