Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil aileleri ve toplumu da etkileyen önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, özellikle Adıyaman ve Kahta'da son dönemde uyuşturucu kullanımına ilişkin oluşan toplumsal kaygıları yakından takip ettiklerini belirterek, bağımlılıkla mücadelede kalıcı politikaların uygulanması ve tüm kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Federasyon adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olmadığını belirterek, merkezi idare, yerel yönetimler, eğitim kurumları, aileler ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Arutay, gençleri hedef alan uyuşturucu tehlikesine karşı günü kurtaran uygulamalar yerine uzun vadeli ve kararlı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, riskli mahalleler ile parklarda güvenlik önlemlerinin artırılması, metruk binaların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması, gençlerin spor, kültür ve sanat faaliyetlerine yönlendirilmesi, okullarda ve mahallelerde bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin yaygınlaştırılması, ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması ve yerel yönetimlerin güvenli sosyal yaşam alanlarını çoğaltması yönünde çağrıda bulunuldu.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca suçla mücadele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Arutay, bunun aynı zamanda toplumun geleceğini koruma sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Federasyonun açıklamasında, "Hiçbir gencimizi uyuşturucunun karanlığına teslim etmeye niyetimiz yoktur. Tüm kurumları sorumluluk alanlarında daha etkin, daha kararlı ve daha görünür adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu, devlet kurumlarının yürüttüğü çalışmaları desteklemeyi, toplumsal farkındalık oluşturmaya katkı sunmayı ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.