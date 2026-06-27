Adıyaman'da gece saatlerinde 6 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye çalışan 2 kişi dumandan etkilenirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale etmeye çalışan 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

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