AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 129. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Adıyaman'a toplam 22 hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı. Kurt, yeni kadroların göreve başlamasıyla birlikte kentte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını ve sunulan hizmetlerin daha da güçleneceğini belirtti.

Milletvekili Resul Kurt, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 129. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Adıyaman'a 19 uzman tabip ve 3 tabip olmak üzere toplam 22 hekim kadrosu ayrıldığını bildirdi.

Yapılan tahsisin Adıyaman'ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Kurt, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte artacağını söyledi.

Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Kurt, sağlık yatırımları ile personel takviyelerinin devam edeceğini kaydetti.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı ve emeği geçen yetkililere teşekkür eden Kurt, tahsis edilen 22 hekim kadrosunun Adıyaman'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'da sağlık alanındaki yatırım ve personel gelişmelerini takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.