TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek Adıyaman’da devam eden yatırımlar ile planlanan tarım ve orman projelerini değerlendirdi. Görüşmede, kentin tarımsal üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra sulama, kırsal kalkınma ve orman alanlarına ilişkin projeler ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede Adıyaman’ın tarım ve orman alanındaki mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Kent genelinde devam eden sulama projeleri, çiftçilere yönelik destek programları, kırsal kalkınma yatırımları ve orman alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Adıyaman’ın sahip olduğu verimli tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, üretim kapasitesinin artırılması ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik atılabilecek adımlar da ele alındı. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik projeler de gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Milletvekili İshak Şan, Adıyaman’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin daha da güçlendirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Üreticilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini kaydeden Şan, çözüm odaklı projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman’ın kalkınmasında tarım sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şan, kentin tarım ve orman alanındaki ihtiyaçlarını Bakan İbrahim Yumaklı ile kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Devam eden yatırımların yanı sıra planlanan projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Şan, çiftçilerin üretim gücünü artıracak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek çalışmaların süreceğini kaydetti.

Ziyaret sonunda Milletvekili İshak Şan, Adıyaman’a sağlanan destekler dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür etti.