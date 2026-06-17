Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazanın ardından küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Merkez ilçeye bağlı Sümerevler Mahallesi'nde Eğri Çay Parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Muhammed Furkan K. (5) isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammed Furkan K., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürerken, kazaya karışan araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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