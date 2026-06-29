Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Şeker Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hassari Ö. yönetimindeki 02 HK 200 plakalı motosiklet, Şeker Caddesi üzerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AAR 251 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hassari Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.