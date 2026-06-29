Adıyaman'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Örenli Mahallesi'nde meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Örenli Mahallesi 3307. Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Y. yönetimindeki 02 AEZ 362 plakalı otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için yapılan manevranın ardından kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Mahmut Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Aysel Ç. ve Avzen Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.