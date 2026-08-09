Adıyaman Belediyesi tarafından yaz konserleri kapsamında düzenlenen "Türkü Gecesi", vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Fortuna Sosyal Tesisleri etkinlik alanında düzenlenen programda Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları sahne alırken, türkü, deyiş ve bağlama performansları izleyicilerle buluştu.

Etkinlikte geleneksel halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Programa katılan vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği türkülere hep birlikte eşlik etti.

Fortuna Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlik alanında gerçekleşen gecede bağlama performanslarının yanı sıra farklı türkü ve deyişler de seslendirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Müzik dolu gecede katılımcılar sanatçılara eşlik ederek keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat programlarından memnuniyet duyduklarını belirterek Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.