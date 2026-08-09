Adıyaman Valiliği tarafından mahallelerde yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen "Halk ve Güvenlik" toplantılarının ilki gerçekleştirildi. Vali Abdullah Küçük başkanlığındaki toplantıda asayiş ve trafik konularının yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı ve çevreyle ilgili vatandaşların talepleri ele alındı. Toplantıya mahalle muhtarları ve vatandaşların yanı sıra kentteki ilgili kurumların yöneticileri de katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya Vali Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdür Vekili Güray Aksüt, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Yunus Emre, Bahçecik, İmamağa ve Bahçelievler mahallelerinde yaşayan vatandaşlar da toplantıda yer aldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerin mevcut asayiş ve trafik durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Programın ardından Vali Abdullah Küçük, vatandaşların taleplerini dinleyerek mahallelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlar ve mahalle muhtarları tarafından iletilen asayiş, trafik, eğitim, sağlık, altyapı ve çevreyle ilgili talepler kayıt altına alındı. İletilen sorunların çözümü için ilgili kurumların yapacağı çalışmalar toplantıda değerlendirildi.

Vali Abdullah Küçük, vatandaşların sorun ve taleplerini doğrudan dinlemenin önemine dikkat çekerek, toplantıların amacının talepleri yerinde öğrenmek ve sorunlara hızlı şekilde çözüm üretmek olduğunu söyledi. Küçük, toplantılarda iletilen taleplerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirileceğini ve takip edileceğini belirtti.

İki haftada bir düzenlenmesi planlanan "Halk ve Güvenlik" toplantılarının Adıyaman merkezde bulunan diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.