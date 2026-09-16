Parkın açılışıyla birlikte, Adıyaman Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve başladığı 1 Nisan 2024’ten bu yana belediye bütçesi ve kardeş belediyelerin destekleriyle tamamlanan park sayısı 25’e ulaşacak.

Karapınar Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen parkta çalışmalar tamamlandı. Belediye tarafından daha önce yapılan açıklamalarda parkın 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulduğu ve farklı yaş gruplarına yönelik sosyal donatılar içerdiği belirtilmişti.

ÇOCUK OYUN ALANLARI, SPOR VE YÜRÜYÜŞ BÖLÜMLERİ YER ALIYOR

Parkta yeni nesil çocuk oyun grupları, açık hava spor ve fitness alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ile oturma ve dinlenme bölümleri bulunuyor.

Karapınar Mahallesi'ndeki parkın 17 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da açılacağı duyuruldu. Açılışın Karapınar Mahallesi 2720 Sokak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

BELEDİYE: '25 PARK TAMAMLANDI, 3 PARKTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Adıyaman Belediyesi'nin açıklamasına göre, Tutdere'nin göreve başladığı 1 Nisan 2024'ten bu yana belediye bütçesi ve kardeş belediyelerin destekleriyle kent genelinde 25 park tamamlandı. Yapımı süren 3 parkta ise çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi.

Belediyenin Nisan 2026 tarihli daha önceki açıklamasında, Tutdere döneminde 21 yeni parkın tamamlandığı bildirilmişti.

TUTDERE: 'ADIYAMAN'DA YEŞİL ALANLARI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, parkın açılışı öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Kardeş şehrimiz Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin değerli desteğiyle Karapınar Mahallemize 3 bin 500 metrekarelik yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Çocuk oyun gruplarından spor alanlarına, yürüyüş yollarından yeşil alan ve dinlenme bölümlerine kadar her yaştan hemşehrimizin yararlanabileceği parkımızı tamamladık.

Göreve başladığımız günden bu yana kentimize kazandırdığımız 25'inci parkı yarın hemşehrilerimizle birlikte hizmete açacağız. Yapımı devam eden 3 parkımızdaki çalışmalar da son aşamaya geldi. Adıyaman'da yeşil alanları ve mahallelerimizin sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 17 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Karapınar Mahallemizde gerçekleştireceğimiz açılışa davet ediyorum. Dayanışma ve destekleri için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve Denizli halkına hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE