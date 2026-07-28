Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Ergen, deprem döneminde yaptığı yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiaları nedeniyle kendisini vicdanen rahatsız ve mağdur hissettiğini belirtti. İfadesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur ile deprem öncesinde herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını söyleyen Ergen, yardım çağrılarında yalnızca Ahbap Derneği'ni değil, farklı kurum ve kuruluşları da paylaştığını ifade etti.

Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusu ve başkanı olduğunu belirterek, deprem döneminde AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne kişisel hesabından yardım yaptığını söyledi.

Sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap Derneği'ne yönelik bir yönlendirme yapmadığını dile getiren Ergen, deprem sürecinde birçok kurum ve kuruluşu etiketlediğini, Ahbap Derneği'nin toplanan yardımları nasıl kullandığına ilişkin soruşturma öncesinde herhangi bir bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

İfadesinde, yaptığı yardımlarla ilgili herhangi bir denetim veya sorgulama yapmadığını belirten Ergen, deprem döneminde AFAD koordinasyonunda yardım faaliyetlerinde bulunduğunu ve devlet kurumlarını eleştiren herhangi bir paylaşım yapmadığını söyledi.

Toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ergen, yaptığı yardımlar nedeniyle kendisini vicdanen rahatsız ve mağdur hissettiğini belirterek bu konuda şikâyet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Gazze için düzenlenen yardım konserinde herhangi bir ücret almadıklarını da söyleyen Ergen, konser gelirlerinin Gazze'ye gönderilmesinin planlandığını ancak toplanan yardımların akıbetine ilişkin bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Deprem döneminde canlı yayınlarla düzenlenen bağış kampanyalarına katılmadığını ifade eden Ergen, Ahbap Derneği'nin yardım kampanyalarında herhangi bir rolünün bulunmadığını belirterek ifadesini tamamladı.