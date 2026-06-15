Gaziantep'te gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Şahinbey ilçesinde eşiyle birlikte kavşakta mendil ve su satarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Mustafa Kayhan, motosikletli iki kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan iki şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Yaşanan saldırı, Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kayhan, motosikletleriyle ışıklarda bekleyen Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslarla laf atma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik kavgaya dönüşürken, Mustafa Kayhan çıkan arbede sırasında bacağından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Kayhan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Saldırının ardından kaçan Ö.K. ve Y.M. isimli şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Adıyamanlılar Net olarak soruşturma sürecine ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.