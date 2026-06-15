Gaziantep'te şubat ayında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen ve Ali Haydar Çoban'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir aşama geride kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Burhan Ş. ve Orkun Ş. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açılması talep edildi. Kamera kayıtları, kriminal incelemeler, otopsi raporları ve tanık ifadelerinin yer aldığı dosyada, iki şüphelinin birlikte hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre saldırı, 20 Şubat 2026 tarihinde Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinin önünde yaşandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine gelen Ali Haydar Çoban ve arkadaşı Ergün C. ile iş yerinde bulunan kişiler arasında tartışma çıktığı belirtildi.

İddianamede, tartışmanın ardından Burhan Ş.'nin silahla ateş açtığı, aracında bulunan Ali Haydar Çoban'ın başından vurularak ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dosyada yer alan değerlendirmelerde, araçta bulunan Ergün C.'nin de hedef alındığı öne sürüldü. Şüphelilerden Orkun Ş.'nin silahını Ergün C.'ye doğrultarak ateş etmeye çalıştığı ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle eylemin gerçekleşmediği iddiasına yer verildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede kamera görüntüleri, kriminal raporlar, otopsi bulguları ve tanık beyanları birlikte değerlendirilerek iki şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi. Bu kapsamda Ali Haydar Çoban'a yönelik "kasten öldürme", Ergün C.'ye yönelik ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarının işlendiği kanaatine varıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Burhan Ş. ve Orkun Ş.'nin yargılanarak cezalandırılmalarını talep ederken, dosyada maktul Ali Haydar Çoban adına katılanlar vekili olarak Avukat Ramazan Hakan Urul'un görev yaptığı bilgisi de yer aldı.

Yargı sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı dosyada, mahkemenin değerlendirmesi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Adıyamanlılar Net olarak dava sürecine ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.