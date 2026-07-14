AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak darbe girişimine geçit vermediğini belirtti. Özhan, millet iradesine hiçbir gücün boyun eğdiremeyeceğini ifade etti.

15 Temmuz'un millet iradesine pranga vurmak isteyenlere karşı verilen tarihi mücadelenin simgesi olduğunu kaydeden Özhan, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak tanklara, silahlara ve darbecilere karşı kararlı bir duruş sergilediğini söyledi.

Milletin birlik ve beraberliği sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Özhan, demokrasiye sahip çıkan vatandaşların tarihe unutulmayacak bir direniş örneği bıraktığını ifade etti.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andıklarını belirten Özhan, onların fedakârlıklarının Türkiye'nin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin demokrasi ve milli irade mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Özhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Özhan, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, aynı kararlılıkla Türkiye'nin geleceği için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.