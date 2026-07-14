TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin cesareti, birlik ruhu ve demokrasiye bağlılığının simgesi olduğunu belirtti. Şan, o gece ortaya konulan dayanışmanın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin tarihi direnişlerinden biri olduğunu belirten Şan, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı. Şehitlerin emaneti olan vatanın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Şan, onların fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı çağrının milleti tek yürek haline getirdiğini ifade eden Şan, Türkiye'nin o gece güçlü bir irade ortaya koyduğunu dile getirdi.

Adıyamanlılar başta olmak üzere tüm vatandaşların demokrasiye, bayrağa ve vatana sahip çıktığını belirten Şan, birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu kaydetti.

Şan, 15 Temmuz'un bağımsızlık ve milli iradenin simgesi olarak yaşatılacağını belirterek, bu ruhun gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Açıklamasını, "Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın." temennisiyle tamamladı.