Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 17 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilçe kongrelerinin takvimini açıkladı. Kongre sürecinde ilçe başkan adaylarını da duyuran Önat, tüm teşkilat mensupları ile vatandaşları kongrelere davet etti.

12 Haziran itibarıyla MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevini yeniden devraldığını belirten Ali Önat, göreve başlamasının ardından teşkilat çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Adıyaman'da gördükleri ilgiden dolayı ülküdaşlara ve vatandaşlara teşekkür eden Önat, kongre sürecinin birlik ve beraberliği güçlendireceğini ifade etti.

İlçe kongrelerinin 17 Temmuz'da Çelikhan'da başlayacağını belirten Önat, ilk kongrede divan başkanlığını MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun yapacağını, Çelikhan İlçe Başkanlığı için ise Abdurrahman Yaylagül'ün aday gösterileceğini açıkladı.

Kongre takvimine göre 18 Temmuz'da Besni'de gerçekleştirilecek kongrede Fevzi Öztürk, 19 Temmuz'da yapılacak Kahta İlçe Kongresi'nde ise Haşim Turan ilçe başkanlığına aday olacak.

Ali Önat, kongrelerin MHP camiasına ve Adıyaman'a hayırlı olmasını dileyerek tüm ülküdaşları ve vatandaşları kongrelere katılmaya davet etti.