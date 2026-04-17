Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. İlçe genelindeki okul çevrelerinde polis ekipleri tarafından yoğun denetim uygulamaları başlatıldı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından, Kahta ilçesinde de güvenlik önlemleri artırıldı. İlçe genelindeki okul önlerinde polis ekipleri tarafından sıkı denetimler yapılmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde çevre illerde meydana gelen üzücü olaylar sonrası Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimler yoğunlaştırıldı. Şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri yapılırken, okul çevresinde devriye sayısı da artırıldı.

Yetkililer, alınan önlemlerin tamamen önleyici nitelikte olduğunu belirterek, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Veliler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, çocuklarının güvenliği için yapılan denetimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ekiplerin okul çevrelerindeki denetimlerini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği öğrenildi.