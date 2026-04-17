Milli İrade Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Kurt, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Okulların güven ve sevgi ortamı olması gerektiğini vurgulayan Kurt, bu tür saldırıların yalnızca belirli kesimlerin değil, toplumun tamamını ilgilendirdiğini ifade etti. Olayların sadece güvenlik boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirten Kurt, psikolojik ve sosyal yönlerin de dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.

Topluma sağduyu çağrısında bulunan Kurt, şiddet içeriklerinin yaygınlaştırılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Devlet kurumlarına duyulan güvenin önemine değinen Kurt, alınacak tedbirlere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Milli İrade Platformu'nun bu tür olaylarla mücadelede sorumluluk almaya devam edeceğini kaydeden Kurt, benzer olayların yaşanmaması için kararlı olduklarını ifade etti.

