DENİZLİ / TEKHA
Denizli'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından halkı yanıltıcı ve panik yaratıcı paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kente yönelik asılsız iddiaların yayıldığı belirtildi. Açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların bir benzerinin Denizli'de de gerçekleşeceği yönünde, vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların tespit edildiği vurgulandı.
Valilikten Güvenlik ve “Resmi Kaynak” Uyarısı
Operasyonun detaylarına ilişkin valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, ‘Suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur.”