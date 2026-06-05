Adıyaman Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Eğitimi' kapsamında belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Belediye Meclis Salonu'nda, Türkiye Belediyeler Birliği eğitmenlerinden Öğretim Görevlisi Gizem Er'in sunumuyla gerçekleştirilen programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Protokol Kuralları Ele Alındı

Eğitimde, protokol kuralları, sosyal davranış ilkeleri, kurumsal nezaket anlayışı ve vatandaşla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Program kapsamında protokolün temel ilke ve kuralları, saygı ve nezaket, onur ve itibar, öncelik-sonralık ilkesi, karşılıklılık, eşitlik ve denklik gibi konular değerlendirildi.

Uygulamaya Yönelik Bilgilendirme Yapıldı

Eğitimde ayrıca tören protokolü, davet protokolü, toplantı protokolü, taşıt protokolü ve bayrak protokolü başlıklarında uygulamaya yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından eğitim programı sona erdi.

Kaynak : PERRE