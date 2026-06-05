Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş ve 7-10 yaş grubu Kur'an kurslarının kapanış programı, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Eğriçayı Parkı'nda saat 17.00 ile 20.00 arasında düzenlenecek programda, Kur'an kurslarına katılan çocuklar çeşitli etkinliklerle bir araya gelecek.

Çocuklara Yönelik Etkinlikler Düzenlenecek

Program kapsamında eğitici etkinlikler, atölye çalışmaları, oyunlar ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde çocuklara sürpriz hediyelerin de dağıtılması planlanıyor.

Vatandaşlara Davet

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından yapılan davette, programa tüm çocukların ve ailelerinin katılım sağlayabileceği belirtildi.

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın davet ettiği programın, Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin yıl boyunca sürdürdükleri eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından düzenleneceği bildirildi.

Kaynak : PERRE