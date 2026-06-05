Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan konteyner kentlerle ilgili tahliye sürecinde sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda yürütülen planlama kapsamında konteyner kentlerin en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamen boşaltılması hedefleniyor. K-2B Konteyner Kent'te yaşayan vatandaşlar ise tahliye kararının ardından yaşadıkları belirsizliği ve barınma sorunlarını dile getirdi. Barınma sorununun çözülmesini isteyen depremzedeler, konut teslimlerinin yapılmadığını ve yüksek kiralar nedeniyle ev bulamadıklarını belirtti.

'Sosyal Konut Çıktı ama Anahtar Teslimi Yapılmadı'

Leyla Toradağ, 'Eşim emekli, ev bulamıyoruz. 30 Haziran'da son gün dediler. Durumumuz çok iyi değil, yerimiz yok. Evimiz yok, eşim yaşlı, ben yaşlıyım. Sosyal konut çıktı bize ama anahtar teslimi yapılmadı' dedi.

'30 Haziran'da Çıkın Dediler ama Gidecek Yerimiz Yok'

Emre Gülgeç ise, 'K2-B Konteyner Kent'te yaklaşık 4 yıldır yaşıyoruz. Mağduruz. 30 Haziran'da çıkın dediler. Bize sosyal konut da sağlanmadığı için perişanız. Kiralar çok yüksek. Buradan 30 Haziran'da çıkın dediler ama gidecek yerimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Buraya el atsınlar, çıkmamızı istiyorlarsa bizi bir yere yerleştirsinler. Sayın valimiz olsun, sayın belediye başkanımız olsun, milletvekillerimiz olsun bizi duysunlar istiyoruz. Kiracıydım depremden önce, düzenli bir işim de yok. Ortada kaldık' ifadelerini kullandı.

'Çocuklarım Evde Aç Kaldı, Ev İstiyoruz'

Ayşe Doğan Yıldırım, 'Bir evimiz yok, kiraya da çıkamıyoruz. Sosyal konut da çıkmadı. Kapı önüne koyulmamız an meselesi. 3 çocuğum var, bir çocuğum okuyor. Eşim işsiz, mağduruz. Çocuklarım evde aç kaldı. Ev istiyoruz' diye konuştu.

'Yoğun bakımdan çıktım, nereye gideceğiz?'

Nihat Yıldırım da yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekerek, 'Ben yoğun bakımdan çıktım, bir evimiz yok, nereye gideceğiz? 3 çocuğum var, evde perişan olduk. Bize çıkın diyorlar. Bahçecik Mahallesi'nde çadır kurmuştum, orayı da kaldırdılar. Milletvekillerimiz bize bir yol göstersinler. Bize bir ev versinler' dedi.

'Şimdi Çıksak Sokakta Kalacağız'

Zeynep Uğur ise, 'Ev de yok, gidilecek yer de yok. Burada yaşayan yetim ve öksüzlerin hali ne olacak, bizim halimiz ne olacak? Bize bir yer versinler ardından çıkarsınlar. Şimdi çıksak ne yapacağız, sokakta kalacağız. Depremden önce kiracıydık. 3 bin liraya kalıyorduk, şimdi ise kiralar 15 bin lira. Bir emekli parasıyla nasıl ev tutacağız? Bize ev de vermiyorlar. 15 bin lira versek bile ev sahipleri doğalgaz paran nerede diyorlar, onu nasıl ödeteceksin, ne yiyeceksin diyorlar. Doğru, haklılar. O nedenle ev de vermiyorlar. Mağduruz. Tek isteğimiz bize bir ev versinler ya da karışmasınlar, bize bir yol gösterilene kadar' şeklinde konuştu.

'Kanser Hastasıyım, Kiralarla Nasıl Geçineceğim?'

Ali Tolundağ ise yaşadığı ekonomik zorlukları anlatarak, 'Ben emekliyim. Kura çekimlerinde sosyal konut çıktı ama anahtar teslimi yapılmadı. Şimdi çıkın gidin diyorlar. Ben ameliyatlıyım, emekliyim. Hiçbir şeyimiz yok. Perişanız. 3 yıldır burada oturuyorum. Zaten gidecek yerim olsa burada durmam. Hemen talimat verildi, hemen çıkacaksınız diyorlar. Çıkalım ama kiralar 20 bin lira. Ev bulamıyoruz. Ben 29 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ben ev mi geçindireceğim, doğalgaz parasını mı ödeyeceğim, elektrik parasını mı ödeyeceğim, ihtiyacımı mı göreceğim? Kanser hastasıyım' dedi.

'Çadır Kuracak Yerim Bile Yok'

Gafure Nenni ise, 'Bugün çıkarsak çadır kuracak yerim bile yok. Maaşım da yok, akciğer hastasıyım. Maaşım 3-4 bin lira. O da ilacıma bile yetmiyor. Nereye gideceğimi bilmiyorum, torunumla yaşıyorum. Oğlumun işi de yok. Torunum bana bakıyor. Hiçbir şey yapamıyorum' ifadelerini kullandı.

'Sosyal Konut Çıktı ama Ortada Ev Yok'

Kazım Baykara da, 'Bende kalp ve şeker hastalığı var. Sosyal konut çıktı ama ortada ev yok. Evimizi istiyoruz' diye konuştu.

'Kiracılara Ev Verilecekti ama Ev Çıkmadı, Ev Sahibi Olanlara Çıktı'

İmam Akar ise, 'Bir yerimiz yok. Kira 25 bin lira olmuş, kiraya nasıl çıkacağız? İş yok. Nereden bakarsak bakalım kiralar 30 bin lira. Biz burada kalmayı düşünüyoruz çünkü gidecek yerimiz yok. Kiracılara ev verilecekti ama ev çıkmadı. Evi olana ev çıktı, kiracılara ev çıkmadı' dedi.

Kaynak : PERRE