Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Kahta ilçesini temsil eden Bostanlı Ortaokulu Bocce Takımı, Türkiye ikincisi oldu.

Müsabakalarda başarılı bir performans sergileyen Bostanlı Ortaokulu öğrencileri, elde ettikleri dereceyle ilçeye önemli bir gurur yaşattı.

Başarının elde edilmesinde Okul Müdürü Mehmet Yiğit ile öğretmenler Kadir Turan, Peker Doğan Haskul ve Gülten Özçiçek'in katkı sağladığı belirtildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bostanlı Ortaokulu yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak : PERRE