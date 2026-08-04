Adıyaman Belediyesi, Alman İş Birliği (GIZ) ve Hayata Destek Derneği iş birliğiyle yürütülen "Adıyaman ve Şanlıurfa'da Belediye Ortaklığıyla Hassas Durumdaki Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Ruh Sağlığı ve Psikososyal Desteğin Güçlendirilmesi Projesi"ni tamamladı. Yaklaşık 10 ay süren çalışma kapsamında belediyenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenirken, personelin ruh sağlığı ve psikososyal destek alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik mentörlük programları uygulandı.

Adıyaman, Şanlıurfa ve Mersin'de yürütülen proje kapsamında yerel yönetimlerin ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerindeki kapasitesini geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Proje süresince toplam 7 eğitim semineri düzenlenirken, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeline ruh sağlığı ve psikososyal destek alanında eğitim, süpervizyon ve mentörlük desteği sağlandı. Yapılan ihtiyaç analizleriyle belediyenin hizmet planlamasının güçlendirilmesi ve sahadaki ihtiyaçlara daha etkin çözümler üretilmesi hedeflendi.

Çalışmalar kapsamında 27 belediye personeline psikososyal destek hizmeti sunulurken, kadın ve gençlik merkezleri aracılığıyla bireysel ve grup psikolojik danışmanlık hizmetleri verildi. Çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri yürütülürken, özel ihtiyaç sahibi bireylerin ilgili kurum ve hizmetlere yönlendirilmesiyle sosyal destek mekanizmalarının etkinliği artırıldı.

Projenin kapanış programı Mersin'de düzenlendi. Üç gün süren mentörlük eğitimini tamamlayan Adıyaman Belediyesi personeline başarı belgeleri takdim edildi.

Belediye yetkilileri, proje sayesinde ruh sağlığı ve psikososyal destek alanındaki kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini, toplumun farklı kesimlerinin belediye hizmetlerine daha kapsayıcı ve etkin şekilde erişimine katkı sağlandığını belirtti. Ayrıca sürdürülebilir ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.