Adıyaman'da Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' etkinliği kapsamında ilk mektuplarını hazırladı. Minik öğrenciler, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi ve yurt savunması bilincini güçlendirmek amacıyla yazdıkları mektupları Adıyaman Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Güvel'e teslim etti.

İlk okuma yazmayı öğrenmenin heyecanını Mehmetçiğe aktaran öğrenciler, mektup yoluyla duygularını ifade ederken, vatan ve millet sevgisini de yüreklere işledi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz; kaleminizin gücüyle kurduğunuz bu anlamlı köprü, vatan sevgisinin en güzel ifadesidir' denildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE