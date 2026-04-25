26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Saadettin Güzel ile İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla, Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda sınav güvenliği ve uygulama süreçlerine yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda; sınavın il genelinde sorunsuz ve güvenli bir şekilde uygulanmasına yönelik alınacak tedbirler, sınav merkezlerinin mevcut durumu ve kurumlar arası koordinasyon detayları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İOKBS'nin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına tüm paydaşların görev ve sorumlulukları değerlendirilerek gerekli planlamalar gözden geçirildi.

