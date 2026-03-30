İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den APP Plaka, Sokak Çeteleri ve Belediye Soruşturmaları Açıklaması

APP plaka düzenlemesinden sokak çeteleriyle mücadeleye, polis çalışma saatlerinden belediye soruşturmalarına kadar pek çok konuda önemli bilgiler veren Bakan Çiftçi, temel amaçlarının vatandaşın huzuru ve kamu güvenliği olduğunu vurguladı.

"Mesele Vatandaşa Zorluk Çıkarmak Değil, Standarttır"

Son dönemde gündemde olan APP plaka düzenlemesine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, amacın ceza kesmek değil, güvenliği tesis etmek olduğunu belirtti. Plakanın bir aracın kimliği olduğunu ifade eden Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:



"Burada mesele vatandaşımıza zorluk çıkarmak değildir. Mesele, standardı korumaktır. Mesele, denetimi sağlıklı yürütmektir. Mesele, güvenlik sistemimizin her aşamasında açıklığı, doğruluğu ve güvenilirliği temin etmektir. Bizim hiçbir zaman amacımız vatandaşımıza ceza kesmek, vatandaşımızı mağdur etmek değildir. Esas olan, vatandaşımıza rehberlik etmek, doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır."

1 Ocak 2024 itibarıyla plakalara karekod ve 12 haneli seri numarası eklendiğini hatırlatan Bakan, karekodsuz ancak mühürlü ve diğer güvenlik işaretlerine sahip plakaların geçerli olduğunu, harf ve rakamları standarttan biraz kalın olan plakalar için de herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını ve yenileme zorunluluğu bulunmadığını açııklığa kavuşturdu.

Trafik Tabelaları ve Hız Sınırları Yenilendi

Trafik cezaları üzerinden yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Çiftçi, Maliye Bakanlığı'ndan ceza artırımı yönünde bir talep gelmediğini, Ramazan Bayramı tatilindeki ceza sayısının geçmiş yılların gerisinde kaldığını söyledi. Ayrıca kafa karışıklığını gidermek için Türkiye genelinde 102 bin 476 trafik levhasının kaldırıldığını, 20 bin 805 yeni levhanın ise eklendiğini belirtti.

Polis ve Bekçilere Yeni Düzenleme

Emniyet teşkilatındaki çalışma şartlarına da değinen Bakan Çiftçi, bekçilerin artık sadece gece değil, ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilebileceğini duyurdu. Ayrıca Eylül ayında planlanan 10 bin polis adayının mezuniyetinin Haziran başına çekildiğini belirterek, "Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin motivasyonunu yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi.

2026: Sokak Çeteleriyle Mücadele Yılı

Suç örgütlerine karşı tavizsiz bir tutum sergileneceğini vurgulayan Bakan, 2026 yılını "Sokak Çeteleriyle Mücadele Yılı" ilan ettiklerini açıkladı:



"Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Tek bir evladımızı dahi kaybetmeye lüksümüz yoktur. Buradan açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz: Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır. Hepsinin tepesine bineceğiz."

Uyuşturucuyla mücadele verilerini de paylaşan Çiftçi; 1 Ocak – 22 Mart 2026 tarihleri arasında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon adet sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir-skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Sınır Güvenliği ve İran Sınırı

Bölgesel çatışmaların göç hareketliliğine etkisine değinen Bakan, 25 Mart 2026'da Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Sınır hattında herhangi bir arızi durumun olmadığını belirten Çiftçi, İran'ın kendi vatandaşlarının çıkışına izin vermediğini, Türkiye'deki İranlıların ise ülkelerine dönüşlerinde artış gözlendiğini ifade etti.

Belediye Soruşturmaları ve Mansur Yavaş Açıklaması

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra yürütülen belediye soruşturmalarına dair şeffaf veriler paylaşan Bakan Çiftçi, toplam 3 bin 224 incelemeden bin 298'i için soruşturma izni verildiğini söyledi. İzin verilen belediyelerin dağılımı şu şekildedir:





AK Parti: 591 belediye (Yüzde 46 ile en yüksek oran)



CHP: 321 belediye



MHP: 102 belediye



DEM: 18 belediye



Diğer: 266 belediye



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara da değinen Çiftçi, 2019'dan bu yana 49 araştırma/ön inceleme onayı verildiğini, bunlardan 6 başlık altında soruşturma izni verildiğini ancak 2'sinin Danıştay tarafından bozulduğunu kaydetti.

