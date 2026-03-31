Bakan Duran, bu stratejik adımın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde dijital egemenliği güçlendireceğini ve ülkenin küresel rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Yarın Tarihi Gün: 5G Süreci Başlıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek bir törenle başlayacağını belirtti. Duran, "Türkiye yarın 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatıyor; Türkiye Hızlanıyor! Bu adım, iletişim altyapısında yeni bir safhaya işaret ederken, aynı zamanda stratejik kapasitenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve Milli İmkanlarla Dijital Egemenlik"

5G yatırımlarının Türkiye'nin bağımsız iletişim altyapısı için kritik olduğunu belirten Duran, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, iletişim alanında güçlü, güvenli ve bağımsız bir yapının inşasını öncelikli hâle getirmektedir. Türkiye Yüzyılı’nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve millî imkânlarla desteklenmekte; dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Atılan adımlar, Türkiye’nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır."

Savunmadan Sağlığa Geniş Kullanım Alanı

5G teknolojisinin sadece haberleşme ile sınırlı kalmayacağını, birçok sektörde devrim niteliğinde değişimler yaratacağını ifade eden Duran, teknolojinin uygulama alanlarına dair şunları kaydetti:

"5G ile birlikte, başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma alanlarında önemli gelişmeler hayata geçirilecektir. Düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi, kamu hizmetlerinde etkinliği artırırken çalışmaları daha hızlı ve verimli hâle getirecektir. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

HABER: TEKHA