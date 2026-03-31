Başvuru Şartları ve Puan Kriterleri

Adayların başvuru yapabilmesi için belirli akademik ve sınav puanı kriterlerini karşılaması gerekiyor:





KPSS Puanı: 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS (A Grubu) sonuçlarından ilgili puan türlerinde en az 70 puan almış olmak.



Yabancı Dil: ÖSYM tarafından yapılan YDS veya e-YDS sınavlarından, ilanda belirtilen dillerde asgari puanı almış olmak.



Yaş Sınırı: 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.



Eğitim: En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak.



Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular tamamen dijital platform üzerinden yürütülecek; şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.





Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi (e-Devlet kapısı üzerinden).



Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2026.



Sınav Aşamaları

Başvuru yapan adaylar arasından, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday (80 kişi) sözlü sınava davet edilecek.





Sözlü Sınav: Adaylar, Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 11. maddesindeki konulardan sorumlu olacak.



Başarı Puanı: Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şartı aranıyor.



Bilgilendirme: Sözlü sınava hak kazananların listesi TBMM’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek; adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.



HABER: TEKHA