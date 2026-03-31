Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde peçete yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Siverek-Hilvan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurullah Taşkın idaresindeki 63 FL 269 plakalı tırın 08 K 5936 plakalı dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyir halindeyken dorseden yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Peçete yüklü dorsede çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.